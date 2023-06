Wegen der Teuerung kaufen viele Österreicher anders ein

3 von 4 Österreichern sind von der Teuerung betroffen. Das besagt eine Umfrage von der Arbeiterkammer. Das gilt besonders für bestimmte Gruppen von Menschen. Zum Beispiel Menschen mit wenig Einkommen oder Haushalte mit Kindern unter 14 Jahren. Sehr große Familien und Singles leiden auch unter den steigenden Kosten.

Die meisten Befragten essen nun seltener in Restaurants. Mehr als die Hälfte geht auch nicht mehr so oft ins Kino oder ins Theater. Viele Befragte kaufen nun auch in billigeren Supermärkten ein.