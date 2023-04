Warum sich Erdoğan von einer Sticker-Aktion beleidigt fühlt

Anstehende Wahlen

Denn in knapp einem Monat finden in der Türkei Parlament- und Präsidentschaftswahlen statt. Der Wahlkampf ist in vollem Gange – sowohl am politischen Parkett als auch im alltäglichen Leben. Überall wird ganz genau hingeschaut. Daher überrasche es auch nicht, dass die Sticker-Aktion ihrem Urheber eine Reihe von Schwierigkeiten verursachte. Vergangenen Freitag wurde der Grafikdesigner Mahir Akkoyun, der die Sticker erstellte und sie zur freien Verwendung in das Netz stellte, in Izmir verhaftet. Der Grund: Beleidigung des Präsidenten - in der Türkei mittlerweile ein Anklagepunkt, der häufig zur Anwendung kommt.