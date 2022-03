Warum man im Umgang mit dschihadistischem Terror umdenken muss

Das Opfernarrativ

Denn das Grundrezept ist folgendes: Es wird ein "Wir gegen die anderen" aufgebaut. Das Leid der Muslime auf der Welt wie in Syrien oder die Situation der Uiguren in China wird mit den eigenen (Diskriminierungs-)Erfahrungen der Jugendlichen verknüpft. Und schlussendlich wird ein "Call to Action", also ein Aufruf zum Handeln ausgerufen.

"Das Opfernarrativ funktioniert so gut, weil es auch so viele Opfer gibt", sagt Reicher. Kopftuch-Verbot, Scharia-Verbot oder diskriminierende Erfahrungen im Alltag - von Politik bis hin zur Gesellschaft, fühlen sich diese Jugendlichen ausgegrenzt - als Opfer. "Und oftmals sind sie in ihrer eigenen Identität auch verloren. Nach Syrien gingen etwa sehr viele tschetschenische Jugendliche. Die Kriege und Traumata haben gerade in dieser Community für eine Entwurzelung gesorgt", sagt Reicher.

Als Gegenbeispiel nennt er die türkische Community - eine mit starken Wurzeln und kultureller Identität. "Da funktionierte die Erzählung vom Dschihad viel schlechter. Kam eigentlich kaum an", fügt Reicher hinzu.

Zuhören und begleiten

Der Ausstieg aus der "Wut" und des Extremismus könne laut Reicher deshalb auch nur gelingen, wenn man den Jugendlichen wirklich zuhört und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Im Buch wird immer wieder beschrieben, dass ein Durchbruch meist erst dann gelingt, wenn die Jugendlichen einem vertrauen und es durch eigenes Hinterfragen aus der Falle schaffen. "Im Grunde kann man sie nur begleiten. Den Weg müssen sie selbst finden".