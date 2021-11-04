Viyana'da kuaför ve gastronomi için artık 2G geçerli olacak

Viyana'da önümüzdeki haftanın sonundan itibaren daha da katı korona kuralları geçerli olacak. Ardından barlarda 2G kuralı uygulanacak. Barlara ancak aşı olduysanız veya iyileştiyseniz gidebilecek. Korona testi yeterli olmayacak. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig bunu söyledi. 2G kuralı kuaförler ve 25'ten fazla kişinin bir araya geldiği durumlarda için de geçerlidir.

Ayrıca Viyana aşı bu yaş grubu için resmi olarak onaylanmadan önce bile 5 yaşından itibaren çocukları Corona'ya karşı aşılamak istiyor. Ludwig, Viyana'daki dört pratisyen hekimin zaten böyle bir aşı sunduğuna dair raporlara atıfta bulundu.

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