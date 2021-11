In Wien dürfen nur noch Geimpfte und Getestete in Lokale

In Wien gibt es ab dem Ende der nächsten Woche noch strengere Corona-Regeln. Dann gilt in Lokalen die 2G-Regel. Man darf dann nur in Lokale gehen, wenn man geimpft oder genesen ist. Ein Corona-Test ist nicht genug. Das hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig gesagt.

Die 2G-Regel gilt auch für Frisöre und wenn sich mehr als 25 Personen treffen. Außerdem will man in Wien auch Kinder ab 5 Jahren gegen Corona impfen.

