Viyana'da korona önlemleri: Sağlık sektöründe kurallar sıkılaştırılıyor

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ) bugün Perşembe günü tıbbi kriz ekibiyle görüştü., Belediye başkanı şimdiye kadar olası yeni düzenlemeler konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Yeni kısıtlamalar bugün bir basın toplantısında sunuldu.

Michael Ludwig, "Yeni bir durumumuz var. Temmuz ayında ilk kez bir korona dalgası gördük" diyor. Belediye başkanına göre hastane çalışanları, yüksek sayıda enfeksiyon, dahili hastalık vakaları ve tatil sezonunun başlaması nedeniyle çok zorlanıyor.

"Hassas bir aşamadayız. Seyahat faaliyetlerinin etkisi var. Bir yandan Viyanalılar tatil ülkelerinden dönecek, diğer yandan yurtdışından birçok tatilci Viyana'ya gelecek." Yaz dalgasını zayıflatmak için şimdiye kadar olduğu gibi "daha sıkı" olan Viyana yolunu izlemeye devam edeceğiz.

Günde üç ziyaretçi

Bu nedenle Viyana'da hastanelerde ve huzurevlerinde çalışanlar için bir FFP2 maske takma zorunluluğu olacaktır. Ayrıca hastane ve huzurevlerindeki ziyaretçi sayısı kişi başına günde en fazla üç ziyaretçiye indirilecek. Süpermarketler gibi diğer alanlarda ise maske zorunluluğu olmayacak. Ancak, önümüzdeki haftalarda daha fazla önlem alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Diğer önlemler henüz düşünme aşamasında.

Ayrıca, belediyenin aşı kampanyası -geçen hafta açıklandığı gibi- geniş çapta sunulacak. Kampanya 11 Temmuz'da üçüncü bölgede Thomas-Klestil-Platz'da olan TownTown aşı merkezinde başlayacak . Ayrıca ilerleyen zamanlarda ikinci bölgedeki Karmelitergasse'de ve 15. bölgede Gasgasse'de ek aşı merkezleri olacak. Temmuz ayının sonunda dört aşı merkezi daha gelecek: Schrödingerplatz'da , Schöpfwerk'te, Martinstrasse'de ve Wassermanngasse'de.

"Federal hükümetin de var olan duruma önlemlerle uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Hem test olma daha geniş çapta uygulanmalı hem de dördüncü aşı büyük ölçekte ilan edilmelidir" diyor Ludwig.

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