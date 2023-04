Visabefreiung für den Kosovo von EU-Parlament abgesegnet

"Die EU muss den Kosovo in der Zukunft verlässlich in seinen Reformbemühungen unterstützen, sonst verspielen wir das große Vertrauen und die Hoffnung, die die Bevölkerung dort in eine Annäherung an Europa setzt", warnte SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder. "Der nächste Schritt ist das Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen mit Serbien. Auch in diesem Bereich kann der EU-Dialog den notwendigen Beitrag zur Entspannung bringen."

Der grüne EU-Abgeordnete Thomas Waitz sagte, heute sei "ein Tag der Freude für Kosovo" und seine Bürgerinnen und Bürger. "Wir werden die Annäherung des Kosovo an die EU auch weiterhin unterstützen."