Im Bus von Wien nach Sarajevo: Mann sang 14 Stunden durch

Von Wien nach Sarajevo sind es etwas mehr als 750 Kilometer. Innerhalb der EU-Grenzen würde ein Reisebus für diese Distanz etwa 11 Stunden benötigen. Da man aber auf dem Weg in die Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas die EU-Außengrenze passieren und damit oft langwierige Reisepasskontrollen auf sich nehmen muss, kann die Reise dorthin 14 bis 15 Stunden dauern.

In so einem doch langen Zeitraum kann man im Bus so manches erleben. Davon können die Passagiere einer Busreise vergangene Woche von Sarajevo nach Wien wortwörtlich ein Lied singen.

Denn sie mussten sich den Bus mit einem besonders sangesfreudigen Mann teilen. Laut dem TikTok-User, der das Video aufgenommen hatte und teilte, sang der Mann durch - von Sarajevo nach Wien, also ganze 14 Stunden.