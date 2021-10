Vilimsky besuchte in Belgrad "Verbündete gegen EU-Fehlentwicklungen"

Es ist in letzter Zeit etwa ruhig geworden um Harald Vilimsky. Laut ist der ehemalige Generalsekretär der FPÖ nur noch in den sozialen Netzwerken. Per Facebook führt er vehement einen Kampf gegen die illegale Massenmigration, die Islamisierung des westlichen Europas und die Klimaneutralität. Zwischendurch verlässt der langjährige FPÖ-Wahlkampfmanager auch seinen Abgeordnetensitz im Europaparlament und macht sich auf eine Reise bei Freunden.

So flog Vilimsky am Samstag gemeinsam mit dem Klubobmann der Wiener FPÖ Maximilian Krauss nach Belgrad. Dort traf sich das freiheitliche Duo mit dem serbischen Parlamentspräsidenten Ivica Dačić und weiteren hochrangigen Vertretern der Regierungsparteien SNS und SPS. Schwerpunktthema der Unterredung sei neben der Festigung der bilateralen Beziehungen ein etwaiger EU-Beitritt Serbiens gewesen, teilte die FPÖ in einer Aussendung mit.