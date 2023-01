Viele Frauen in Österreich von Gewalt betroffen

Viele Frauen sind schon einmal zum Opfer von Gewalt in der Partnerschaft geworden. Ungefähr 16 Prozent aller in Österreich lebenden Frauen sind davon betroffen. Das hat die Statistik Austria in einer Untersuchung herausgefunden.

Frauen sind häufiger von Gewalt betroffen als Männer. Dazu gehören körperliche und sexuelle Gewalt in der Partnerschaft, aber auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Rund 27 Prozent der berufstätigen Frauen haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren. Und rund 23 Prozent aller Frauen waren auch von Stalking betroffen.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

