Viele Brände in Griechenland

Aufgrund der hohen Temperaturen sind in Griechenland mehrere Brände ausgebrochen. In Athen versuchte die Feuerwehr zahlreiche Brände zu löschen. Viele Lösch-Flugzeuge und Hubschrauber waren im Einsatz. Feuerwehren aus anderen Regionen kamen zur Unterstützung.

Wenn es so heiß ist und lange nicht regnet, ist die Gefahr von einem Brand besonders hoch. Zur Zeit gibt es an vielen Orten der Welt sehr hohe Temperaturen. In China gab es sogar Temperaturen von über 52 Grad.