Vertrauen in Polizei und Bundesheer in Österreich stark gestiegen

Die Österreicher und Österreicherinnen haben besonders viel Vertrauen in die Polizei und das Bundesheer. Das ergab der APA/OGM-Vertauensindex 2022. Er gibt an, wem die Menschen in Österreich vertrauen. Das Bundesheer nahm heuer am stärksten an Vertrauen zu. Das hängt laut OGM-Experten vor allem mit dem Krieg in der Ukraine zusammen.

Am meisten Vertrauen verlor die Politik. Die Bundesregierung rutschte dieses Jahr sogar auf den letzten Platz. Selbst der Bundespräsident hat an Vertrauen verloren. Ihm vertrauen die Menschen in Österreich von allen Politkern aber trotzdem noch am meisten.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

