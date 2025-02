Favoritner Fahrschulbesitzer lehrt Kindern Verkehrssicherheit

"Ich engagiere mich seit Jahren ehrenamtlich und war auf der Suche nach einer Möglichkeit, auch in meinem beruflichen Bereich aktiv zu werden. Da der Verkehrsraum uns allen gehört, sollte dieser möglichst freundlich und sozial gestaltet werden", erzählt Metin Can gegenüber dem KURIER.

Favoriten als heißes Verkehrs-Pflaster

Favoriten ist allerdings ein spezifisches Pflaster: Die Verkehrsdichte ist hoch, flächenmäßig ist der Bezirk (ca. 31 Quadratkilometer) deutlich kleiner als die Donaustadt (ca. 102 Quadratkilometer). Trotzdem gibt es in Favoriten fast genauso viele Autobesitzer (über 70.000 Pkw) wie im 22. Bezirk (87.000). Mit einer Bevölkerungszahl, die die von Linz übertrifft, wird das Verkehrschaos zusätzlich verstärkt – ein Problem, das auch Metin Can gut kennt.

Auf der Suche nach Wegen, seine Idee eines Mobilitäts-Workshops für Kinder an Schulen zu bringen, stieß er auf die Volkshilfe Wien Community Work. Seit drei Jahren arbeitet er eng mit deren Team zusammen. In dieser Zeit konnte er sein Wissen über Verkehrssicherheit an drei Volksschulklassen und drei Mittelschulklassen im Sonnwendviertel weitergeben. "Einen Führerschein zu besitzen, gehört für mich zur Allgemeinbildung. Man sollte sich jedoch nicht erst ab dem 18. Lebensjahr mit Verkehrssicherheit beschäftigen, sondern viel früher", erklärt Can, der auch eine verpflichtende Fahrradprüfung für Schüler fordert.