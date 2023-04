Ungewöhnlich viel Regen im April

Von Mittwochfrüh bis Freitagmittag sind in Österreich bis zu 80 Liter Regen pro Quadratmeter zusammengekommen. Das ist so viel Regen, wie sonst im Durchschnitt im ganzen April fällt. Das haben die Wetterexperten der Geosphere Austria mitgeteilt. Es regnete aber nur im Flachland, in den Bergen schneite es.

Freitagfrüh lagen 40 Zentimeter Neuschnee bei der Rudolfshütte in den Hohen Tauern in Salzburg. Auf der Villacher Alpe in Kärnten waren es sogar 60 Zentimeter Neuschnee. So viel Schnee gibt es dort im April nur alle 20 Jahre.