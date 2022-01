Die Rolle des AMS-Regionalbeirats bei der Entscheidung über Beschäftigungsbewilligungen für Ausländer ist nicht verfassungskonform. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat daher eine Bestimmung im Ausländerbeschäftigungsgesetz (AuslBG) als verfassungswidrig aufgehoben, laut der eine Bewilligung - sofern die allgemeinen Voraussetzungen erfüllt sind - nur erteilt wird, wenn der Regionalbeirat des Arbeitsmarkservice (AMS) "die Erteilung einhellig befürwortet", teilte der VfGH mit.

Die Behörde, die über die Erteilung einer Bewilligung entscheidet, ist in erster Linie der Leiter der jeweiligen regionalen AMS-Geschäftsstelle, schreibt der Gerichtshof in seiner am Dienstag veröffentlichten Entscheidung. Allerdings ist der Leiter in der aktuellen Gesetzgebung in seiner Entscheidung an die Zustimmung des Regionalbeirats gebunden.

Dieser Beirat besteht aus dem regionalen AMS-Leiter sowie vier Mitgliedern, die von der regionalen Wirtschaftskammer, der regionalen Arbeiterkammer, der Industriellenvereinigung sowie des Österreichischen Gewerkschaftsbundes vorgeschlagen werden. Der VfGH sieht den Regionalbeirat nicht als eigenständige Behörde.