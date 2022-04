Ukrainische und russische Sänger traten gemeinsam in Warschau auf

Russische und ukrainische Sänger haben sich diese Woche in Polens Hauptstadt Warschau zusammengetan. Bei zwei Konzerten, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattgefunden haben, bewiesen sie Solidarität mit den Menschen, die gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen und in anderen Ländern Zuflucht fanden.

Künstler wie Face, T-Fest, Nervy, Poshlaya Molly, Makrae, Barz traten auf derselben Bühne auf. Der gesamte Erlös, der zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge gehen soll, wurde an den PAH-Fonds (Polska Akcja Humanitarna) weitergeleitet, der sich seit dreißig Jahren dafür einsetzt, Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. Das Team der PAH Foundation leistet humanitäre Hilfe: Sammlung von Sachgütern, Medikamenten, Lebensmitteln, Kleidung und anderen lebensnotwendigen Gütern.

Während der Veranstaltung gab es auch eine Live-Übertragung, die es Zuschauern aus anderen Städten und Ländern ermöglichte, das Konzert zu sehen und Geld zu spenden. Den Veranstaltern zufolge kamen an den zwei Tagen 300.000 Euro zusammen.