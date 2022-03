"Westlicher Betrugsapparat": Pro-russischer Hackerangriff auf kroatische Zeitung

In Kroatien hat es am Dienstag einen pro-russischen Hackerangriff auf die Internetseite der Tageszeitung Slobodna Dalmacija gegeben. Auf dem Internetportal der in Split erscheinenden Zeitung waren dadurch Artikel mit russischer Propaganda über den Ukraine-Krieg zu sehen. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen, wie die Nachrichtenagentur HINA berichtete.

Den Vorfall machte die Redaktion von Slobodna Dalmacija am Dienstag auf ihrer Internetseite bekannt. "Ein Dutzend Artikel wurden auf dem Portal unter den Namen unserer Autoren veröffentlicht", hieß es. Die Hackertexte, u.a. mit Titeln wie "Der westliche Betrugsapparat", "Die Vereinigten Staaten geben zu, dass sie Biolabors in der Ukraine versteckt haben", "Der Westen hat alles getan, um zu sichern, dass Nazis über die Ukraine herrschen" oder "Wofür kämpfen die ukrainischen Truppen und vor allem für wen?" wurden entfernt.