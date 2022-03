Über 39.000 Neuansteckungen mit Corona innerhalb von 24 Stunden

Am Mittwoch wurden 39.493 Fälle von Corona-Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das ist die zweithöchste Zahl an Neuansteckungen seit dem Ausbruch von Corona in Österreich vor mehr als 2 Jahren. Mehr Ansteckungen wurden nur am 27. Jänner dieses Jahres gemeldet. Da waren es 43.053 Fälle. Die Zahl war aber nur deswegen so hoch, weil noch mehrere 1.000 Fälle von Tagen zuvor nachgemeldet wurden.

Am Mittwoch wurden auch 47 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit sind bisher in Österreich 14.888 Menschen an oder mit Corona gestorben.

