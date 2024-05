Test: In vielen Schnittblumen sind Pestizide

In Schnittblumen sind oft Pestizide. Das besagt ein Test von der Umwelt-Organisation Global 2000 und der Arbeiterkammer Oberösterreich.

In allen Blumen waren Pestizide. In manchen sogar mehrere auf einmal. Viele von den Pestiziden sind in der EU verboten.

Blumen kommen aber oft aus weit entfernten Ländern. Dort gelten die EU-Gesetze nicht. In Bio-Blumen oder selbst gepflückten Blumen sind keine Pestizide.