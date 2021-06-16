Temmuzdan itibaren korona kısıtlamaları gevşetiliyor

1 Temmuz itibariyle 3-G-kuralına uyulması halinde neredeyse tüm kısıtlamalar ortadan kalkacak. Sadece gece hayatı kısıtlamaları devam edecek. 1 Temmuz'dan itibaren kapanış saati sınırlandırılması olmayacak olsa da, gece kulüplerindeki klasik etkinliklere izin verilmeyecek: Ayakta bir şeyler içmek veya dans etmek mümkün olmayıp, sadece masalarda tüketime izin verilecek.



Bakanlar Kurulu'nun ardından basına konuşan sağlık bakanı Wolfgang Mückstein (Yeşiller) bu açıklamalarda bulundu. Turizm Bakanı Elisabeth Köstinger’in (ÖVP), gece gastronomisinin de temmuz ayından itibaren normal şekilde açılabileceği yönündeki açıklamalarını sağlık Bakanı böylece düzeltmiş oldu. Köstinger, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak basın açıklamasında ayrıca, "Bizim açımızdan adım adım ilerlemek çok mantıklı. Sokağa çıkma yasağını yarından itibaren gece yarısına kadar uzatabilmemizi, enfeksiyon sayılarının bu olumlu yönde ilerlemesine borçluyuz. Temmuz ayı başında bu olumlu ilerlemenin devam etmesi ve aşılanmış kişi sayısının da daha yüksek olması halinde, gece mekanlarındaki kapanış saati sınırlandırılmasının da böylece kalkabileceği sözünü verebiliriz." dedi.

Sadece masalarda tüketime izin

Sağlık Bakanı Mückstein'e göre durum farklı: "Gece gastronomisi hala nispeten korunmasız bir alan çünkü hala bir çok yetişkin aşılanmış değil "Bu yüzden gece mekanlarında ayakta bir şeyler tüketmek veya dans etmek bir süre daha mümkün olmayacak, sadece masalarda tüketime izin verilecek. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak normalleşme genelgesi bu şekilde düzenlenecek.

Gece gastronomisi temsilcileri, bu karışık açıklamalardan ötürü şikâyet ederek, bundan Sağlık Bakanı'nı sorumlu tuttu. Branş sözcüsü Stefan Ratzenberger, gece kulüplerinin tam olarak 1 Temmuz'da açılmasına izin verilip verilmeyeceğini ve hangi kuralların olacağını, haziran sonu gibi geç bir zamanda açıklamanın "saçma" olduğunu söyledi. Ratzenberger, "Bir diskotek veya bir kulüp açılış hazırlıkları için en az üç haftaya ihtiyaç duyar" dedi. Barda dans etmek veya içki içmek için 3G kuralı ayrıca yeterli olmalıdır. Ticaret odası temsilcileri Mario Pulker ve Peter Dobcak kapanma saati kısıtlamasının kalkmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun aynı zamanda halka açık yerlerde parti yapma isteğini de azaltacağını düşündüklerini dile getirdiler.

Diğer normalleşe adımları

Mückstein planlanan d normalleşme adımlarının açıklandığı gibi olacağını söyledi. Bunların enfeksiyon sayılarının hızlı bir şekilde gerilemeye devam etmesi ve aşılamanın 'hızla ilerlemesi' sayesinde mümkün olabildiğini ekledi. "Bu olumlu gelişmelerle birlikte normalleşme adımlarının önünde hiçbir engel kalmıyor." birlikte bir çok kuralın gevşetilmesi planlanıyor: Örneğin iki metre yerine bir metre mesafe kuralı yeniden uygulanacak, sokağa çıkma yasağı 22:00'den gece yarısına kadar uzatılacak, işletmelerin dış mekanlarında 16, iç mekanlarında ise 8 kişi (artı çocuklar) aynı masada bir araya gelebilecek. Alışveriş yerleri ve eğlence mekanları tekrar daha fazla müşteri kabul edebilecek. Kültürel etkinlikler daha büyük kapsamda yapılabilecek. Seyahat etmek isteyenler içinde kolaylıklar olacak, örneğin "Pre Travel Clearance" olarak adlandırılan seyahat öncesi kayıt formu, yalnızca yüksek insidanslı ve virüs varyantlı ülkelerden giriş yapılırken gerekli olacak.

10 Haziran'dan itibaren uygulanacak yeni kurallar:

İki 2 metre yerine 1 metre kuralı uygulanacak

İç mekanlarda bir masada en fazla 4 yerine artık 8 kişi artı çocuklar oturabilecek

Dış mekanlarda 8 yerine artık masa başı 16 kişi artı çocuklar

İşletmeler saat 22:00 yerine gece yarısı saat 00:00'a kadar açık olabilecek

Kaplıca/Fuar/Wellness alanlarında: Müşteri başına sadece en az 10 metrekare alan hesaplanılması gerekecek

Misafirlerin oturma yerleri önceden belirlenmiş etkinliklerde İç mekânda en fazla 1.500 kişi Dış mekânda en fazla 3.000 kişi YENİ: Alanı kullanma kapasitesi yüzde 50'den yüzde 75'e yükselecek

YENİ: Seyahat otobüsleri ve provalar için özel uygulama. 3G kuralına uyulması halinde seyahat otobüslerinde veya provalarda (Müzik, koro) kapasite sınırlandırması olmayacak

Dış mekânda oturan müşterilerin maske takma zorunluğu kalkacak

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak kurallar:

3G tespiti sağlanamadığı takdirde, iç mekanlarda maske takmak zorunlu olacak

Mesafe kuralı ve kapasite sınırlaması kalkacak

İşletmelerin açılış- kapanış saati sınırlandırması ortadan kalkacak

Bu kuralı gece mekanları da yaz sezonu içerisinde takip edebilecek

Kültürel etkinliklerde kişi sınırlandırması ortadan kalkacak

Bildirim mecburiyeti: 100 kişi ve üzeri

Onay alma zorunluluğu: 500 kişi ve üzeri

Müşteriler için test kitleri bulundurma durumu