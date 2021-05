Die Supermärkte haben wieder länger offen

Seit November 2020 haben die Geschäfte in Österreich kürzere Öffnungszeiten. Am Mittwoch endet in Österreich aber der Lockdown und alle Geschäfte dürfen wieder normal lang offen haben. Supermärkte wie Spar, Billa, Penny, Hofer und Drogeriemärkte wie DM haben daher ab Mittwoch wieder ihre üblichen Öffnungszeiten. Lidl hat erst ab Donnerstag wieder normal geöffnet.

Wie lange die Geschäfte offen haben, ist aber regional unterschiedlich. Die Öffnungszeiten der Geschäfte kann man im Internet nachprüfen. Die Corona-Bestimmungen wie Masken und Abstände bleiben aber.