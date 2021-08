Sudoku-Erfinder Maki Kaji gestorben

In vielen Zeitungen gibt es auch kleine Rätselaufgaben, die die Leser zum Nachdenken anregen sollen. Darunter ist auch das Zahlenrätsel Sudoku. Bei Sudoku werden in einem karierten Viereck Zahlen von 1 bis 9 so eingetragen, dass jede Zahl nur 1 Mal pro Reihe vorkommt. Nun ist der Japaner Maki Kaji, der Sudoku bekannt gemacht hat, mit 69 Jahren gestorben.

Das Zahlenrätsel wurde bereits im 18. Jahrhundert von einem Mathematiker aus der Schweiz erfunden. Doch erst durch Maki Kaji wurde es ab dem Jahr 2000 auch als Sudoku weltweit bekannt. Sudoko heißt auf Deutsch übersetzt: "Zahlen sollen nur einmal vorkommen." Mehr als 200 Millionen Menschen in rund 100 Ländern haben das Zahlenrätsel bisher gelöst.

