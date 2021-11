Die Stadt Wien bietet für alle neu zugewanderten Wiener und Wienerinnen kostenlose Informations-Veranstaltungen in verschiedenen Sprachen an.



Beim nächsten StartWien Info-Modul-Tag am 13. November 2021 können Interessierte Vorträge zu den Themen Arbeit, Aufenthaltsrecht, Gesundheit, Familienleben und Bildung besuchen.



Die Vorträge werden in den Sprachen Albanisch, Arabisch, Englisch, Farsi, Russisch und Türkisch angeboten.



StartWien Info-Modul-Tag

Termin: Samstag, 13. November 2021

Ort: Volkshochschule Favoriten, 10., Arthaberplatz 18



Informationen zu Programm, Anmeldung und Corona-Schutzmaßnahmen unter wien.gv.at/menschen/integration/ankommen/start-wien-neuzuwanderer/