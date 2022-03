Šta Putin ustvari želi postići u Ukrajini?

Međutim, svi ovi ciljevi mogu se postići samo ako Ukrajina potpuno kapitulira. U vojnom smislu, to je izvodljivo za Moskvu, pošto su ruske snage brojčano veće od ukrajinskih, ali ne uskoro i ne bez žrtava. Većina vojnih analitičara pretpostavlja da to nije pitanje dana, već dvije do tri sedmice, kaže Mangott.

A ni tada Moskvi neće biti lako - sadašnja vlast vjerovatno ne bi pristala na "finlandizaciju" Ukrajine, odnosno prisilnu neutralnost, nakon kapitulacije. Rusija bi stoga vjerovatno zatvorila trenutno rukovodstvo oko Volodimira Zelenskog - "Ne očekujem pogubljenja", kaže Mangott – i postavila marionetsku vladu. Viktor Medvedčuk se pominje kao mogući predsjednik jednog od njih. Oligarh, koji je i šef ukrajinske opozicione stranke "Za život", smatra se Putinovim ličnim prijateljem.