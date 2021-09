Spannungen am Balkan: Bosnien warnt Bürger vor Reisen nach Serbien

Am Balkan brodelt es wieder mal. Diesmal gibt es Spannungen zwischen Bosnien-Herzegowina und Serbien, die eine Empfehlung des bosnischen Außenministeriums zugrunde haben.

"Allen Staatsbürgern von Bosnien und Herzegowina, die in der Zeit von 1992 bis Ende 1995 in irgendeiner Weise an der Verteidigung Bosnien und Herzegowinas beteiligt waren, wird empfohlen, bis auf Weiteres nicht in die Republik Serbien zu reisen", heißt es in einem offiziellen Schreiben, das am Dienstag an die Öffentlichkeit gelangt ist.