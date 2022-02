Sondereinsatzkommando verfolgte Dealer - und blieb im Lift stecken

Ein Fiasko. So lĂ€sst sich ein am vergangenen Freitag gescheiterter Polizeieinsatz in der bosnischen Stadt Tuzla am besten bezeichnen. Die Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos waren zwei Drogendealern auf der Spur. Kurz bevor sie die Wohnung, in denen sich die zwei VerdĂ€chtigen zu diesem Zeitpunkt befanden, stĂŒrmen wollten, wurden sie von einem Lift ausgebremst. Sie blieben nĂ€mlich darin stecken.

Die VerdĂ€chtigen hatte man zuvor in einer Wohnung im 13. Stock eines Wohnhauses lokalisiert. Wie das Portal Klix.ba inoffiziell erfuhr, ging die Aktion jedoch schief, weil vier Polizisten in einem Aufzug stecken blieben, der seiner Bauart nach fĂŒr zwei Personen bestimmt ist.



Die festsitzenden Polizisten sollen daraufhin laut um Hilfe gerufen haben. Die mutmaßlichen Dealer bekamen das mit und ergriffen Flucht. Die durch das Missgeschick ihrer Verfolger gewonnene Zeit nutzten sie zudem, um die Drogen zu verstecken.