So viele Kirchen-Austritte wie noch nie

In Österreich ist die Zahl der Kirchen-Austritte so hoch wie nie zuvor. Insgesamt 90.808 Personen sind im vergangen Jahr in Österreich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Das besagt die am Mittwoch veröffentlichte Kirchen-Statistik. Die Zahl der Katholiken schrumpfte im Vergleich zum Jahr davor von 4,83 Millionen auf 4,73 Millionen.

2021 war die Zahl der Kirchenaustritte bereits hoch. Der bisherige Rekord an Austritten lag mit 85.960 im Jahr 2010, nach bekanntwerden von Missbrauchsfällen in den Kirchen. In der Erzdiözese Wien gab es im Vorjahr die meisten Kirchenaustritte.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst

