Slowenische Botschaft in Kiew nahm Flagge weg - wegen Ähnlichkeit mit russischer

Ein Mann als Symbol der Solidarität

"Die Stadt ist leer, in der Ferne sind Sirenen und Detonationen zu hören, aber das Leben derjenigen, die in der Hauptstadt geblieben sind, verläuft normal", schrieb Lesjak nach seiner Ankunft in Kiew.

Lesjak ist übrigens ein Oberstleutnant der slowenischen Armee. Er wurde von der Regierung in den diplomatischen Dienst versetzt und als ein Symbol der moralischen Unterstützung für die ukrainische Regierung nach Kiew geschickt. Slowenischen Medienberichten zufolge hatte sich aus dem Außenministerium niemand für diese Mission beworben.