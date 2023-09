Skandal um gestohlene Krebsmedikamente erschüttert Nordmazedonien

Ein Skandal um den illegalen Handel mit Krebsmedikamenten erschüttert die Republik Nordmazedonien. Mehrere hundert Menschen demonstrierten am Montagabend in der Hauptstadt Skopje gegen "Mörder" und "Monster" und forderten "Gerechtigkeit für die Opfer". Zuvor war die Krebsklinik von Skopje am Freitag von der Polizei durchsucht worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Es geht um den Verdacht, dass jahrelang Krebsmedikamenten gestohlen und auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft wurden - gesteuert von kriminellen Banden. Auch der Regierungschef des kleinen Balkanlandes meldete sich zu Wort. Dimitar Kovačevski sprach von "fürchterlichen" Vorwürfen und forderte eine "echte Untersuchung". Niemand dürfe geschont werden.

