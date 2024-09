Mädchen (3) trank Sliwowitz: Mit 4,5 Promille knapp dem Tod entkommen

Ein Nachbar erzählte den Medien, die Brüder hätten das bewusstlose Mädchen auf das Trampolin vor dem Haus gebracht und seien zu ihm gerannt, um um Hilfe zu bitten. Ihm zeigten sie die Flasche, aus der das kleine Mädchen getrunken hatte. Weil der Nachbar kein Auto besitzt, rief er den Vater des Mädchens an, der nicht bei der Familie, sondern in der Stadt Šabac lebt.

Die Mutter muss sich nun verantworten

Die Generalstaatsanwaltschaft ordnete am Dienstag an, dass die Polizei Strafanzeige gegen die Mutter des Mädchens erstatten soll. Die Mutter stünde aufgrund der in den letzten Tagen gesammelten Beweise im Verdacht, die Straftat der Verletzung familiärer Pflichten begangen zu haben. Gegen sie soll eine Ermittlung eingeleitet werden.



Medienberichten zufolge sei die Mutter im dritten Monat schwanger und hätte eine spontane Abtreibung gehabt, weshalb sie in einem Krankenhaus in Belgrad liegt. Ihre vier Kinder im Alter von 13, 12, 8 und 3 Jahren wurden allein zu Hause zurückgelassen. Sie soll einen Nachbarn gebeten haben, sich um sie zu kümmern.