Serbien: Frau zerstückelte Mann mit Motorsäge und kochte seine Körperteile

Zu einem schrecklichen Mord ist es in der Nacht zu Mittwoch in der serbischen Stadt Zrenjanin gekommen. Wie das Portal Nova.rs zuerst erfuhr, soll eine 46-jährige Frau ihren 42-jährigen Ehemann zuerst im Schlaf erstochen und anschließend mit einer Motorsäge in mehrere Teile zerschnitten haben.

Ihre Verhaftung hat inzwischen auch das serbische Innenministerium bestätigt. "Die verhaftete Person T. P. steht unter Verdacht, ihren Ehemann letzte Nacht in dem Haus in Zrenjanin getötet zu haben. Nachdem es sich um ein Verbrechen des schweren Mordes handelt, wurden bis zu 48 Stunden Haft für sie angeordnet", heißt es in einer Aussendung. T. P. soll von der Oberstaatsanwaltschaft in Zrenjanin angehört werden.

Tochter als Augenzeugin

Im Laufe des Mittwochvormittags tauchten mehr Details zum Verbrechen auf. So behauptet das Blatt Novosti, Berichten der unmittelbaren Nachbarn zufolge soll die vermeintliche Täterin abgeschnittene Körperteile des Opfers gekocht haben. Eines der drei Kinder, die aus einer früheren Beziehung stammen, soll zudem Augenzeuge des Mordes gewesen sein.

Der Sohn der Frau habe den Mord gemeldet, nachdem ihm die minderjährige Tochter davon am Telefon berichtet hatte, behauptet der Kurir. Der Sohn eilte nach dem Anruf seiner Schwester zum Tatort.