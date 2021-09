Serbien: Bus landete auf einem Spielplatz, verletzte mehrere Kinder

Die Unfallopfer wurden umgehend in das nächste Krankenhaus gebracht. Entgegen anderslautender Informationen kam es zu keiner Fahrerflucht. "Der Fahrer lief nicht weg, wie es in einigen Medien zu lesen war, sondern ging zu dem in der Nähe befindlichen Disponenten, um den Unfall zu melden. Sein Gespräch mit der Polizei ist im Gange", erklärte Drago Tošić, Direktor des Konsortiums privater Transportunternehmen, gegenüber Telegraf.rs.

Tošić versicherte zugleich, dass der vier Jahre alte Bus regelmäßig gewartet wurde und eine Pickerl-Überprüfung hinter sich habe.