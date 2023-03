Seit Jahresbeginn 57 Masern-Fälle in Österreich

In Österreich sind seit Beginn des Jahres 57 Fälle von Masern gemeldet worden. Diese Zahl hat das Gesundheitsministerium veröffentlicht. 49 Fälle sind in der Steiermark aufgetreten, 3 Fälle in Wien, 4 Fälle in Oberösterreich und 1 in Kärnten. Insgesamt sind es um 23 Fälle mehr als noch am vergangenen Freitag.

Gesundheitsminister Johannes Rauch sagt, dass man sich gegen Masern impfen lassen soll. Wenn man nie Masern hatte und noch nicht geimpft ist, soll man sich impfen lassen. Die Impfung schützt vor einer Ansteckung. Die Masern-Impfung ist kostenlos.

