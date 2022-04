Schwere Angriffe im Osten der Ukraine gestartet

Russland hat am Dienstag mit schweren Angriffen im Osten der Ukraine begonnen. In der Früh gab es heftige Explosionen. Die Gebiete Charkiw und Donezk waren davon am meisten betroffen.

In der Stadt Mariupol wurde das Stahlwerk Asovstal von Russen gestürmt. In dem Stahlwerk haben sich 2.500 Kämpfer aus der Ukraine versteckt. In dem Stahlwerk sollen auch Frauen und Kinder sein.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++

