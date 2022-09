Schotten nehmen in Edinburgh Abschied von Königin Elizabeth 2.

Am Montag konnten Schotten und Schottinnen von Queen Elizabeth 2. Abschied nehmen. Queen ist das englische Wort für Königin. Queen Elizabeth 2. verstarb vorige Woche am Donnerstag.

Ihr Sarg wurde am Sonntag von ihrem Landsitz Balmoral in die schottische Hauptstadt Edinburgh gebracht. Dort nahmen die Schotten Abschied. Am Dienstag soll der Sarg mit dem Flugzeug nach London gebracht werden. Dort wird die verstorbene Königin im Parlamentsgebäude aufgebahrt. Dort können Besucher ein letztes Mal Abschied von der Königin nehmen. Am 19. September findet das große Staatsbegräbnis statt.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++