Schlechte Laune bei ÖVP trotz Wahlsieg in Niederösterreich

Am Sonntag hat im Bundesland Niederösterreich die Landtagswahl stattgefunden. Die ÖVP hat mit 39,94 Prozent die meisten Stimmen bekommen. Landeshauptfrau und ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner kann sich darüber aber nicht so richtig freuen. Denn die ÖVP hat in Niederösterreich schon seit 1945 nicht mehr so wenige Stimmen bekommen. Deshalb kann die ÖVP jetzt nicht mehr alleine im Landtag regieren und muss sich einen Regierungs-Partner suchen.

Zweitstärkste Partei wurde die FPÖ mit 24,19 Prozent. Für die SPÖ bleibt mit 20,66 Prozent nur Platz 3 vor den Grünen und NEOS. Zurzeit ist noch nicht bekannt, ob jemand wegen schlechter Ergebnisse zurücktreten wird.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst

