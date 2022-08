Schauspielerin Nichelle Nichols mit 89 Jahren gestorben

Die bekannte US-Schauspielerin und SÀngerin Nichelle Nichols ist tot. Sie starb in der Nacht auf Sonntag im Alter von 89 Jahren. Bekannt wurde sie in der Serie "Raumschiff Enterprise", dort spielte sie die Rolle von "Lieutenant Uhura". Nichols gehörte wie William Shatner der ersten Besetzung von "Star Trek" an.