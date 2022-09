Sarg von der Queen wurde nach London gebracht

Vor einigen Tagen ist die britische Königin Elizabeth II. in Schottland gestorben. Ihr Körper wurde am Dienstag nach London gebracht. Sie wurde in einem Sarg aufgebahrt. Der Sarg befindet sich in der Westminster Hall in London. Hier soll man sich von ihr verabschieden können. Dazu hat die Öffentlichkeit 4 Tage lang Zeit.

Es wurden mehrere Hunderttausende Menschen erwartet. Das Staatsbegräbnis ist für den 19. September geplant. Für das Begräbnis bekommen die Briten auch einen Feiertag.