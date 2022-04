Russland will Stahlwerk in der Stadt Mariupol abriegeln

Russland wollte das Stahlwerk Asowstal in Mariupol in der Ukraine erstürmen. Dort befinden sich noch Hunderte Soldaten aus der Ukraine. Doch jetzt hat Russland einen anderen Plan. Das ganze Gelände soll abgeriegelt werden. Das hat der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt. Putin will, dass sich die ukrainischen Soldaten ergeben. Dann bleiben sie am Leben.

1.478 ukrainische Kämpfer haben sich nach russischen Angaben schon ergeben. Russland hat den Rest der Stadt Mariupol schon unter Kontrolle, erklärte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: