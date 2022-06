Russland liefert kein Gas mehr an Shell und dänisches Konzern

Russland liefert Gas an viele Länder. Russland will, dass das gelieferte Gas in der russischen Währung Rubel bezahlt wird. Einige Länder verweigern das aber.

Der Energiekonzern Gazprom hat darauf reagiert. Der dänischen Versorger Ørsted sowie Shell Energy Europe bekommen kein Gas mehr von Gazprom.

Zuvor hatte Russland Gaslieferungen an andere Länder wie Bulgarien oder Polen eingestellt. Auch sie wollten nicht in Rubel bezahlen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++