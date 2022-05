Köstinger und Schramböck hören als Ministerinnen auf

Wien - Elisabeth Köstinger ist von der Partei ÖVP. Sie ist die Land-Wirtschaftsministerin. Am Montag hat sie aber gesagt, dass sie nicht mehr Land-Wirtschaftsministerin sein will. Die Bevölkerung hatte in den vergangenen Umfragen kein großes Vertrauen in sie.

Auch Margarete Schramböck sagte am Montag, dass sie nicht mehr als Wirtschaftsministerin arbeiten möchte. Sie ist ebenfalls von der ÖVP. Nun muss Bundeskanzler Karl Nehammer neue Minister suchen.

Russland feierte seinen Sieg im Zweiten Weltkrieg mit Parade

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland feiert jedes Jahr am 9. Mai den "Tag des Sieges". Am 8. Mai 1945 ergaben sich nämlich die Nazis im 2. Weltkrieg. Obwohl Russland gerade einen Krieg gegen die Ukraine führt, gab es am Montag eine große Parade in Moskau. Tausende Soldaten marschierten an Präsident Wladimir Putin vorbei. Auch Panzer und andere Fahrzeuge fuhren durch Moskau.

In einer Rede warnte Putin vor einem Krieg gegen Russland. Experten erwarteten, dass Putin mehr Soldaten fĂĽr den Krieg in der Ukraine ankĂĽndigen wĂĽrde. Doch das tat Putin nicht. Er warnte aber vor einem neuen Weltkrieg.

Erklärung: Nazi

Vor mehr als 70 Jahren regierten in Deutschland die National-Sozialisten. Die Abkürzung von National-Sozialist ist Nazi. Österreich gehörte damals zu Deutschland. Auch in Österreich gab es viele Nazis. Die Nazis führten Krieg gegen mehrere Länder. Außerdem töteten sie viele Millionen Menschen in Lagern.

Hotel-Explosion in Kuba mit mindestens 31 Toten

Havanna - Am Freitag ist in Kuba ein Hotel explodiert. Dabei sind bisher mindestens 31 Menschen gestorben. Mehr als 24 wurden verletzt. Soviel stand zumindest bis Montag fest. Die Zahl der Opfer könnte aber noch weiter steigen. In dem Hotel waren 53 Arbeiter während der Explosion.

Der Grund für die Explosion soll ein Gastank gewesen sein. Das Hotel war wegen der Corona-Krise seit 2 Jahren geschlossen. Es hätte nächsten Dienstag wieder eröffnen sollen.

Verstappen siegt im ersten Formel-1-Rennen von Miami

Miami (Florida) - Am Sonntag hat in Miami in den USA zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen stattgefunden. Der Weltmeister Max Verstappen hat das Rennen für Red Bull gewonnen. Charles Leclerc wurde 2. Platz. Er fährt für Ferrari. Sein Ferrari-Kollege Carlos Sainz wurde 3. Platz. Die Fahrer haben die Strecke aber kritisiert. Die Strecke soll extrem rutschig und gefährlich gewesen sein.

Auf dieses Rennen haben sich viele Leute in den USA gefreut. Es kamen berühmte Gäste. Darunter waren der ehemalige Fußball-Spieler David Beckham und der Schauspier Michael Douglas.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++