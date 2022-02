Russland begann Großangriff auf die Ukraine

Russland hat in der Nacht auf Donnerstag einen großen Angriff auf die Ukraine begonnen. Aus mehreren Richtungen drangen russische Bodentruppen mit Panzern in die Ost-Ukraine ein. Explosionen waren auch in der Hauptstadt Kiew, in Charkiw und der Hafenstadt Mariupol zu hören. Am Donnerstag gab es Berichte, dass russische Truppen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew vorrückten.

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, dass Russland kein ukrainisches Territorium besetzen wolle. Er forderte das ukrainische Militär auf, die Waffen niederzulegen.