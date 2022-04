Russisches Gas fließt weiter nach Österreich

Russland liefert den Ländern Polen und Bulgarien seit kurzem kein Gas mehr. Der russische Gaskonzern Gazprom hat die Lieferungen eingestellt, weil Polen und Bulgarien nicht rechtzeitig in der russischen Währung Rubel gezahlt hatten. Österreich ist von dem Stopp der Gas-Lieferungen nicht betroffen, sagt Klima-Ministerin Leonore Gewessler.

Österreich bekommt derzeit 80 Prozent seiner Gasimporte aus Russland. Österreich ist also davon abhängig. Das soll aber geändert werden. Die Regierung will bis 2027 ohne russisches Gas auskommen. Dafür muss aber der Gasverbrauch in Österreich gesenkt werden und man muss mehr Gas aus anderen Ländern importieren.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

Mehr dazu lesen Sie auch hier: