Russische Truppen erreichten am Freitag Kiew

Russische Truppen haben am Freitag die ukrainische Hauptstadt Kiew erreicht. Es kam in der Stadt zu Kämpfen zwischen russischen und ukrainischen Soldaten. Es waren später auch Schüsse in der Nähe des Stadtzentrums zu hören. In der Früh gab es auch Fliegeralarm in Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will in Kiew bleiben. "Ich bleibe in der Hauptstadt, bleibe bei meinem Volk", sagte er. Er warf Russland vor, auch zivile Ziele zu beschießen. Selenskyj klagte auch über zu wenig Unterstützung für die Ukraine aus dem Ausland.

