Russische Angriffe auf mehrere ukrainische Städte

Die militärischen Fronten in der Ukraine scheinen derzeit weitgehend festgefahren zu sein. Nach ukrainischen Angaben gab es wieder Angriffe auf mehrere Städte. Dabei gab es wieder Tote und viele Verletzte. Das ukrainische Militär soll aber die Angreifer zurückgeschlagen haben. Im Südosten der Ukraine hätten russische Truppen ihre Angriffe wieder aufgenommen, das Tempo des Vormarsches habe sich aber verlangsamt.

In der Zwischenzeit hat Polen angeboten, 29 Kampfflugzeuge vom Typ MiG-29 an den US-Militärflughafen Ramstein in Deutschland zu liefern. Von dort könnten die Flugzeuge in die Ukraine geflogen werden. Damit könnten dann ukrainische Piloten Angriffe gegen russische Truppen fliegen. Die USA lehnten den Vorschlag bereits ab. Neben möglichen Transport-Schwierigkeiten würde es die Spannungen zwischen Russland und den anderen Staaten noch verschärfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief trotzdem die Staaten erneut zur Lieferung der Flugzeuge auf.

