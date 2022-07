Rund 1.000 Flugausfälle wegen Warn-Streiks bei Lufthansa

Mitten in der Ferienzeit gibt es bei der Fluglinie Lufthansa einen Warn-Streik. Das Boden-Personal legte die Arbeit nieder. Deshalb sind am Mittwoch rund 1.000 Flüge in Frankfurt, München und weiteren deutschen Städten ausgefallen. Auch 19 Flüge der österreichischen Fluglinie AUA waren betroffen. Alle Flüge zwischen Wien, Frankfurt und München fielen nämlich aus.