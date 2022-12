Rekord bei Grippe-Erkrankungen in Österreich

Die Grippe-Welle hat in Österreich ein Rekordhoch erreicht. In Wien gibt es derzeit knapp 34.000 Grippe-Kranke. Schon in der 1. Woche im Dezember war ein Rekordwert von 25.200 Fällen von Grippe oder Grippe-ähnlichen Erkrankungen gemeldet worden. Der bisherige Höchstwert waren 19.700 Neu-Erkrankungen im Jänner 2017.

Die Grippe-Welle war heuer schon viel früher da als sonst. Das haben die Experten aber auch erwartet. Denn in den vergangen 2 Jahren gab es entweder gar keine oder nur eine sehr kleine Grippe-Welle. So konnten viele Menschen keinen natürlichen Schutz aufbauen. Auch der Wegfall vieler Corona-Maßnahmen begünstigt die Verbreitung der Grippe-Viren.

*Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst.

