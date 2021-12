Kroatien und Griechenland schnitten am besten ab

Infolgedessen hat der intraregionale Reiseverkehr zugenommen. Dieser dürfte in diesem Jahr voraussichtlich 85 Prozent der internationalen Ankünfte in Europa ausmachen. Zum Vergleich: Dem gegenüber stehen 77 Prozent vor zwei Jahren.



Die festgestellte Erholung des Reiseverkehrs war zwischen den Reisezielen unterschiedlich. Am besten erging es denjenigen Ländern, die ihre Grenzen für geimpfte Reisende früh wieder öffneten.



Als erstes Land, das seine Pforten für Touristen geöffnet hatte, konnte sich Griechenland am besten erholen. Es wurden 19 Prozent weniger Touristen als im letzten "Vor-Corona-Jahr" 2019 verzeichnet - und das, obwohl aus dem Ausland nur wenige Touristen kamen. Den größten Anstieg der Ankünfte im Vergleich zu 2019 verzeichnete Kroatien. Das bei Österreichern beliebte Westbalkan-Land konnte mit 1,9 Millionen Touristenankünften im September sogar in der Nebensaison verbessern.