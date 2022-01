Regierung will Belohnungen für Geimpfte einführen

Die österreichische Regierung will neben einer Corona-Impfpflicht auch Belohnungen für Geimpfte einführen. Dazu gehört eine Impflotterie, bei der man Gutscheine im Wert von 500 Euro gewinnen kann. Die Gutscheine kann man bei österreichischen Betrieben einlösen, zum Beispiel in Geschäften, Lokalen, Hotels und in Kultureinrichtungen und Sporteinrichtungen.

Bei der Impflotterie soll jeder 10. Geimpfte eine Chance haben zu gewinnen. Das gilt für alle, die sich schon geimpft haben und auch für alle, die sich erst impfen lassen. Außerdem sollen Gemeinden mit einer hohen Impfquote mehr Geld von der Regierung bekommen.

