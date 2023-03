Regierung einigt sich auf Wohnkostenhilfe

Die Regierung hat sich auf eine Hilfe gegen die stark steigenden Mieten in Österreich geeinigt. Es soll eine Wohnkostenhilfe in Form von Einmalzahlungen in der Höhe von 250 Millionen Euro geben. Diese Lösung gilt nicht nur für Richtwert-Mieten in Altbauten. Um Hilfe zu bekommen, muss man einen Antrag stellen. Ursprünglich verhandelte die Regierung über eine Mietpreisbremse. Die ÖVP sprach sich aber dagegen aus.